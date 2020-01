Aggressione omofoba in un locale ad Altopascio, indagano i carabinieri

A rendere noto il fatto sui social è stato un giovane di Santa Croce sull’Arno, che a fine serata è stato aggredito, apparentemente senza motivo, da un gruppo di ragazzi, che lo hanno graffiato e gli hanno strappato la camicia. Alla richiesta di spiegazioni sono arrivati gli insulti omofobi. Poi la situazione è degenerata in un parapiglia che ha coinvolto più persone. Una giovane di 20 anni, amica del ragazzo aggredito, ha riportato la frattura di un polso. Alla fine sono arrivati i carabinieri per calmare gli animi. Anche se nell’immediato non sono state presentate denunce, i militari sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Sul fatto sono intervenuti i sindaci di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, e di Altopascio Sara D’Ambrosio che su Facebook hanno definito “ignobile” l’aggressione ed hanno annunciato che i loro comuni esporranno nelle prossime ore la bandiera arcobaleno, augurandosi che le forze dell’ordine facciano luce su quanto accaduto.

L’associazione Lgbt LuccAut ha espresso solidarietà per le persone aggredite ed ha chiesto la mobilitazione di cittadini ed istituzioni.