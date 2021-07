Aggredita mentre esce dal negozio: “Vogliamo più sicurezza”

VIAREGGIO – Aggressione in via Coppino intorno alle 18 di mercoledì in Darsena a Viareggio. Una donna di 42 anni è stata aggredita da un uomo di origini rumene, in evidente stato di alterazione. Senza un motivo apparente.

La vittima, residente a Viareggio, ha raccontato di essere uscita dal negozio dove lavora diretta allo scooter. Il tempo di prendere il casco dal baule, guardarsi intorno e incrociare lo sguardo con due passanti che la donna è stata aggredita colpita al volo da uno dei due. Un uomo, sui 50 anni, rumeno, visibilmente alterato dall’alcol, in compagnia di un amico che è rimasto a guardare.

La donna è stata colpito con violenza al volto con un carica batterie. Intervenuta sul posto l’ambulanza della Misericordia di Viareggio: la donna al pronto soccorso del Versilia ha subito quattro punti di sutura. “Una violenza gratuita e ingiustificata” – è lo sfogo della vittima, sotto choc, che invoca più sicurezza per il quartiere Darsena.

Sono intervenuti i carabinieri di Viareggio: l’uomo è stato fermato e portato in caserma. La donna non ha presentato subito querela e l’uomo è stato rilasciato. In caso di querela si procederà con l’accusa di lesioni personali (reato procedibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni.)

fontenoitv