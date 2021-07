Aggredita da extracomunitario mentre aiuta un’anziana

GALLICANO – La comunità di Gallicano è rimasta molto colpita dal comportamento di un soggetto che nella mattinata di mercoledì 30 giugno ha aggredito verbalmente e sputato addosso ad una dipendente di un supermercato locale.

E tutto questo è accaduto solo perché la donna si è permessa di accompagnare una cliente anziana che aveva fatto una spesa pesante alla sua auto. Secondo l’aggresore quello non era il suo lavoro e non avrebbe dovuto farlo. La commessa ha provveduto a sporgere querela presso la Stazione dei CC di Gallicano che in collaborazione con il NOR ha identificato l’uomo come un soggetto già conosciuto di nazionalità nigeriana extracomunitario e nella posizione di richiedente asilo. Solidarietà alla lavoratrice è stata espressa da tutta la comunità me è certo che molti sono anche preoccupati per quanto è accaduto. Abbiamo chiesto al sindaco Saisi se dopo questo fatto si sta pensando di intervenire sul regolamento comunale in modo da poter aiutare le forze dell’ordine e non consentire più l’accattonaggio sul territorio comunale.