Omicidio a Rovereto, aggredita al parco di notte: morta donna di 60 anni. Arrestato 40enne

Una donna di 60 anni, Iris Setti, è morta in ospedale a causa delle gravi percosse subite da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine che Sabato sera, verso le 22.30, ha aggredito la 60enne nel parco Nikolajevka di Rovereto, in Trentino. Non sono chiare la cause dell’aggressione e i carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovereto, stanno facendo accertamenti. A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini del vicino condominio Europa che hanno sentito le urla della donna e, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena: lei a terra con i pantaloni abbassati e lui sopra di lei che la colpiva in faccia. L’uomo è poi fuggito, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina via Maioliche, ed è stato arrestato per omicidio.

Circa un anno fa il 40enne aveva aggredito alcune persone e i carabinieri, danneggiato alcune autovetture. Un episodio che venne definito un raptus di follia. Ieri sera, invece, sembra che la vittima stesse attraversando il parco per poi recarsi sul Lungo Leno, dove vive la madre, per accudirla, quando è sopraggiunto il 40enne che l’ha aggredita improvvisamente. La donna era a terra, parzialmente spogliata, con l’uomo che la colpiva con un oggetto contundente al volto e in altre parti del corpo. I sanitari hanno subito capito che le lesioni riportate erano gravissime optando per il trasferimento all’ospedale di Trento dove, purtroppo, la 60enne è deceduta nella notte.