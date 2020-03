Aggredisce e ferisce due agenti della municipale in un locale commerciale del centro storico

Aggredisce e ferisce due agenti della municipale in un locale commerciale del centro storico: arrestato e processato cinquantenne

Nel pomeriggio di ieri, durante le ordinarie attività di controllo del centro storico, due agenti della Polizia Municipale sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Galli Tassi dopo aver udito delle grida concitate. Entrati nel locale gli agenti si sono trovati davanti un uomo che inveiva contro il titolare. All’invito degli agenti di contenere le sue intemperanze, l’uomo dava segno di ulteriore aggressività, facendo presagire che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro.

Richiesti rinforzi al Comando all’arrivo di altre due agenti l’uomo dava in escandescenze con insulti e minacce scagliandosi fisicamente contro le due donne, dando il via a una colluttazione che ha trovato soluzione solo grazie all’ulteriore intervento di altri agenti del Nucleo Sicurezza Urbana. L’uomo ultracinquantenne residente a Lucca è stato condotto al Comando per le attività di polizia giudiziaria, con formale identificazione, arresto e conferimento alla cella di sicurezza presso il Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio, secondo quanto disposto dal Pubblico Ministero di turno già contattato. Ispettore ed agente coinvolte nella colluttazione hanno riportato lesioni personali curate all’Ospedale San Luca con alcuni giorni di prognosi. Il processo per direttissima, celebrato stamani ha convalidato l’arresto, e posto il soggetto agli arresti domiciliari fino al 19 marzo, data della prossima udienza.