Aggredisce due infermieri al pronto soccorso: turista tedesco denunciato

CAMAIORE – Due infermieri feriti con un referto di 25 e 30 giorni. E’ il bilancio dell’aggressione subito dal personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Versilia giovedì notte. Un turista tedesco ha dato in escandescenze: è stato bloccato e denunciato dai Carabinieri.

Notte di paura al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove un 45enne tedesco in vacanza con la famiglia ha aggredito brutalmente due infermieri. L’uomo, visibilmente alterato, era entrato nella camera calda cercando la figlia e la moglie che si trovavano invece al pronto soccorso pediatrico.

Mentre si dirigeva verso l’area Covid, senza mascherina, gli operatori hanno cercato di fermarlo ma lui ha reagito in maniera molto violenta: un infermiere ha ricevuto un pugno in pieno volto riportando la frattura del naso, l’altro è finito sbattuto contro una parete. Una prognosi di 30 e 25 giorni di referto. La vigilanza privata e i Carabinieri hanno bloccato l’uomo riportando ordine nel pronto soccorso, dove si trovavano circa 50 persone che hanno assistito alla scena spaventati. Il turista tedesco, che non è risultato alterato da sostanze, è stato denunciato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

La direzione della Asl ha espresso vicinanza al personale e condannato questo grave episodio per il quale si è rivolta all’autorità giudiziaria. Episodio che purtroppo non resta isolato. Per tutelare la sicurezza dei lavoratori, l’azienda sanitaria prevede “di raccogliere le richieste e le proposte degli operatori, da inserire in documenti aziendali utili per prevenire ulteriori episodi di violenza e per migliorare la sicurezza all’interno della struttura.” Al Versilia è poi già programmata l’installazione di un dispositivo (pulsante) che il personale può utilizzare come richiesta d’aiuto.

