Aggredirono i controllori sull’autobus, denunciati due giovani di Pescaglia

PROVINCIA – I carabinieri hanno denunciato due giovani di Pescaglia, un 21enne e un 18enne, per i reati di violenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I due lo scorso agosto per evitare il controllo del biglietto avevano aggredito due controllori di Autolinee Toscana, costringendo l’autista a fermare il mezzo in un’area dove non era prevista la fermata, sulla circonvallazione a Lucca.

Successivamente i due giovani, sapendo che era in arrivo una pattuglia dei carabinieri, per scappare aveva iniziato a forzare le porte di uscita e il conducente era stato costretto ad aprire per evitare che il veicolo subisse dei gravi danni. I due però sono stati identificati grazie alle telecamere di sicurezza.