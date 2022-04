AGGIUDICATA LA GARA PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA PELLEGRINI

Aggiudicati in via definitiva i lavori, a seguito di relativa gara. Si andrà ad impermeabilizzare il tetto della scuola, cambiando completamente la guaina dell’area della palestra, dell’auditorium e degli uffici. Sarà utilizzato materiale di alto livello che garantisca un intervento dai risultati durevoli nel tempo. Data la natura dell’intervento e del relativo cantiere i lavori inizieranno appena chiusa la scuola.

“È la conferma del nostro impegno sul fronte dell’edilizia scolastica – sottolinea la Sindaca Simona Barsotti – non è il primo e non sarà l’ultimo cantiere ad aprire nelle scuole del territorio. Manutenzione, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici sono per noi priorità assolute”