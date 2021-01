Aggiornamento sulla viabilità del Brennero

In questo momento Bagni di Lucca sta vivendo un’emergenza viaria in contemporanea all’emergenza sanitaria.

Condivisa inoltre con Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Comuni di Borgo a Mozzano, di Coreglia, di Abetone Cutigliano e San Marcello in modo da formare un fronte unito.

Adesso non ci sono più dubbi sulla necessità di realizzare un nuovo progetto di viabilità; è chiaro a tutti che il Ponte di Calavorno non garantisce la sicurezza della circolazione soprattutto in riferimento al traffico pesante.