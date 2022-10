Aggiornamento sui tre giovani, tutti maschi, portati in ospedale a Lucca:

Aggiornamento sui tre giovani, tutti maschi, portati in ospedale a Lucca:

ragazzo di 22 anni in terapia intensiva per trauma cranico, altri due ragazzi di 21 anni ancora in fase di valutazione per traumi subiti (uno dei due per trauma facciale)