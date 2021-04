Aggiornamento strade provinciali post maltempo dei giorni scorsi.

sono intervenuti per il posizionamento di geoblock per mettere in sicurezza l’area.

è aperta – ma a senso unico alternato – anche la sp n. 12 di Pradarena, in località Capanne di Sillano (Comune Sillano-Giuncugnano), dove si è verificata una caduta massi dal versante che ha interessato la sede stradale.

La Provincia sta intervenendo per la rimozione del materiale franato, nonché per la messa in sicurezza del versante dove sono in corso le valutazioni tecniche della criticità.