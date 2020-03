Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di sabato 7 marzo 2020, ore 16.30 Altri 17 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (6 marzo) e la giornata di oggi (7 marzo). Lunigiana: 4 casi positivi uomo di 68 anni, di Filattiera, ricoverato all’ospedale Apuane; uomo di 63 anni, di Pontremoli, ricoverato all’ospedale Apuane; la moglie dell’uomo di Pontremoli, di 63 anni, positiva al test, è in isolamento domiciliare; cittadino tedesco ricoverato all’ospedale di Pontremoli già dal 3 marzo scorso. Apuane: 2 casi positivi uomo di 66 anni, domiciliato a Massa, pastore protestante di nazionalità belga, già in sorveglianza a casa, in quanto contatto di soggetti risultati positivi in Francia; donna di 63 anni, di Massa, ricoverata all’ospedale Apuane, in Malattie infettive. Lucca: 7 casi positivi uomo di 70 anni, di Capannori, ricoverato in Malattie infettive all’ospedale San Luca. uomo di 58 anni, di Capannori, a casa; uomo di 59 anni, di Capannori, a casa; uomo di 58 anni, di Capannori; a casa; uomo di 55 anni, di Porcari, a casa; uomo di 58 anni, di Capannori; ricoverato in Malattie infettive all’ospedale San Luca; uomo di 48 anni, di Capannori, a casa. Pisa: 3 casi positivi uomo di 40 anni, non si conosce ancora domicilio, ricoverato in Malattie infettive a Pisa; uomo di 79 anni, di Pisa, ricoverato in Malattie infettive a Pisa; donna di 56 anni, residente a Volterra, sta a casa. Versilia: 1 caso positivo: donna del 1942 domiciliata a Seravezza, ricoverata in Malattie infettive a Livorno. I contatti stretti delle persone risultate positive al test sono già stati presi in carico dagli operatori di Igiene e sanità pubblica. Sono in corso di verifica eventuali altri contatti. A seguire il quadro dei 31 casi risultati precedentemente positivi sul territorio dell’Asl: Ambito territoriale di Massa – 9 bambina di 50 giorni di Mulazzo (Lunigiana) ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze; due uomini di Fivizzano, uno di 72 anni e l’altro di 64. Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Fivizzano; un cittadino di 72 anni di Licciana Nardi, in Lunigiana, ancora ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Apuane; la moglie dell’uomo di Licciana Nardi, di 70 anni, anche lei ricoverata in Malattie infettive all’ospedale Apuane; un cittadino di Pontremoli di 76 anni passato dall’ospedale di Pontremoli e ricoverato all’ospedale Apuane; una donna di 65 anni di Codogno tornata nella seconda casa di Carrara, è ancora in Malattie infettive all’ospedale Apuane (il ricovero non è però legato al Coronavirus); il coniuge della donna è ancora in isolamento nella sua abitazione di Carrara; un uomo di 70 anni in isolamento domiciliare ad Albiano Magra (Comune di Aulla in Lunigiana); Ambito territoriale di Lucca – 6 due cittadini lucchesi, marito e moglie (lui ha 66 anni, lei 55) ricoverati in Malattie infettive a Lucca; un cittadino di 60 anni, di Lucca, ricoverato all’ospedale di Lucca, in Malattie infettive. un cittadino di Capannori di 59 anni, imprenditore. E’ ricoverato in Terapia intensiva a Lucca; un cittadino di Capannori di 55 anni. E’ ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Lucca; un altro uomo di Capannori ricoverato in Malattie infettive a Lucca (parente di persona ricoverata a Piacenza). Ambito territoriale di Pisa (compresa AOUP) – 8 un uomo di 43 anni, operaio di nazionalità polacca residente a Pisa, ricoverato in Malattie infettive a Pisa; un giovane di 21 anni, di Pisa, risultato positivo ad un tampone ed emerso per verifiche incrociate tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e l’Asl Toscana nord ovest. E’ a casa; un cittadino di 59 anni, di Cascina (Pisa), è a casa; due cittadini residenti a San Giuliano Terme (Pisa), marito e moglie, entrambi di 58 anni (uomo è agronomo). Sono nella propria abitazione; altro cittadino di San Giuliano Terme (Pisa), di 38 anni, ancora ricoverato in Malattie infettive a Pisa; marito e moglie (lui di 60 anni, lei di 65), residenti in Valdera; sono entrambi a casa; Ambito territoriale di Livorno – 5 una donna di 54 anni, casalinga, di Livorno. E’ ricoverata in Malattie infettive all’ospedale di Livorno; un cittadino livornese di 54 anni, è a casa dopo un accesso in ospedale; un cittadino di Livorno di 55 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Livorno in condizioni molto critiche; marito e moglie (uomo di 73 anni, donna di 70), residenti in Val di Cornia, entrambi a casa; Ambito territoriale della Versilia – 3 un cittadino di 76 anni residente a Viareggio. E’ ancora in rianimazione all’ospedale Versilia; un uomo di 44 anni di Torre del Lago, è in isolamento domiciliare a Torre del Lago; il figlio dell’uomo residente a Torre del Lago, che ha 10 anni, ed è in isolamento domiciliare fiduciario sotto sorveglianza attiva a Camaiore.