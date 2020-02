Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di giovedì 27 febbraio 2020, ore 13.30

Primo caso sospetto positivo nell’Asl Toscana nord ovest

Primo caso sospetto positivo, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest.

Si tratta di un uomo di 44 anni, che risiede a Torre del Lago e lavora a Vo Euganeo (comune del Veneto che fa parte delle zone a rischio), in un birrificio, ora chiuso a seguito delle misure prese dalla Regione Veneto. Vive da solo, ha passato il fine settimana con il figlio, adesso in isolamento domiciliare fiduciario. L’uomo ha avuto i primi sintomi lunedì, poi con l’arrivo della febbre alta ha avvisato la Asl Toscana nord ovest, che gli ha fatto il tampone a domicilio, risultato positivo. L’uomo è in isolamento domiciliare fiduciario. È in buone condizioni di salute, la temperatura è tornata nella norma e non c’è necessità di ricovero.

Sono comunque in corso accurate indagini epidemiologiche su eventuali altri contatti.

L’unità di crisi aziendale

Si svolgerà oggi (giovedì 27 febbraio) alle ore 15.30 l’unità di crisi aziendale, formata dalla Direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”.

Nel corso dell’incontro verrà fatto il punto della situazione nei cinque ambiti territoriali.

L’unità di crisi aziendale è in costante collegamento con la task force regionale e con l’unità di crisi regionale.

Le telefonate al numero Asl per le segnalazioni

Al numero 050-954444 continuano ad arrivare centinaia di telefonate: solo nella giornata di ieri (26 febbraio) sono state evase oltre 170 chiamate.

Si ribadisce che tale numero è dedicato solo alla segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di “Covid-19” e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni. Tutte le altre chiamate sono improprie perché intasano le linee, impedendo di trovare libero a chi deve obbligatoriamente telefonare per le segnalazioni.

Richieste e segnalazioni continuano ad arrivare inoltre alla casella di posta elettronica attivata dalla Asl Toscana nord ovest rientrocina@uslnordovest. toscana.it.

Una pagina dedicata al Coronavirus sul sito della ASL Toscana nord ovest

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stata attivata una pagina con tutte leinformazioni che riguardano la diffusione in Toscana del Coronavirus. Al seguente link (https://www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/4568- gestione-del-paziente-con- sospetto-di-polmonite-da- nuovo-coronavirus-2019-ncov) sono disponibili, tra gli altri contenuti, i numeri di telefono da chiamare per avere informazioni, il numero da chiamare per segnalare la propria situazione di paziente a rischio, le precauzioni da seguire per gestire l’isolamento fiduciario a domicilio, le ordinanze della Regione Toscana, tutte le informazioni utili, i bollettini di aggiornamento della ASL Toscana nord ovest, i dati ufficiali dell’Oms sulla diffusione del Coronavirus in tutto il mondo.

Sono attivi anche i canali social network dell’Asl: facebook, twitter e instagram.