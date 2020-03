Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di giovedì 19 marzo 2020, ore 18.30 Si invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell’Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio il giorno successivo. Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 72 nuovi casi positivi, così suddivisi per ambito territoriale. Si segnala il decesso di un paziente, uomo 54 anni all’ospedale di Livorno. NUOVI CASI Apuane e Lunigiana: 24 casi positivi (16 Apuane; 8 Lunigiana) Lucca e Valle del Serchio: 18 casi positivi (6 Piana di Lucca; 12 Valle del Serchio) Pisa e Valdera: 20 casi positivi (12 Pisa; 8 Valdera) Livorno e Val di Cornia: 0 casi positivi. Versilia: 8 casi positivi. 2 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili