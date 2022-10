AGGIORNAMENTO RICERCA PERSONA SINALUNGA – SI

Sono terminate con successo le ricerche dell’uomo di 82 anni disperso in zona boschiva ritrovato in buone condizioni di salute dai Vigili del fuoco.

Sul posto hanno lavorato congiuntamente coordinati dalla sala operativa di Siena oltre alla squadra di terra, anche le unità cinofile VF e il sistema per la ricerca dei segnali cellulari (DEDALO) proveniente dal comando di Prato, le squadre del personale volontario allertate dalla procedura Prefettizia.

In corso l’accompagnamento dell’uomo per il rientro.