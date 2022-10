AGGIORNAMENTO RICERCA PERSONA RONTA

AGGIORNAMENTO RICERCA PERSONA RONTA

Sono attive le ricerche di un uomo di 91 anni che questa mattina si è recato in cerca di funghi e non avendo fatto rientro a casa, i familiari hanno dato l’allarme.

Attivato il dispositivo di soccorso con il sorvolo immediato dell’elicottero dei Vigili del fuoco del reparto volo di Bologna, che ha effettuato la ricognizione della zona.

Sono a lavoro le squadre di terra, in arrivo anche le unità cinofile e il personale SAF dei Vigili del fuoco per battere in sicurezza le zone impervie.

Sul posto arrivato l’Unità di Comando Locale, che ha preso in gestione l’intervento, dove il personale specializzato in topografia applicata al soccorso giunto dalla sede centrale, per la pianificazione e la gestione delle squadre di terra e dell’elicottero.

La ricerca si è appena concluso con il ritrovamento dell’uomo in buono stato di salute, notato da un cittadino della zona che lo ha fermato e allertato le squadre in ricerca.

Sul posto anche l’elicottero della Polizia di Stato.