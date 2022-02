Aggiornamento ricerca disperso Montale ( Pistoia)

Stamattina sono continuate le ricerche del disperso, con oltre 70 unità di ricerca tra VVF, CC, soccorso alpino GdF, SAST e diverse associazioni di volontariato.

Molte le specializzazioni messe in campo da tutti gli enti e le associazioni partecipanti unità cinofile, nucleo SAPR con i droni, il nucleo elicotteri dei VVF e il nucleo sommozzatori per battere le ricerche negli specchi d’acqua presenti in zona.