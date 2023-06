aggiornamento pastorale del Centro di Orientamento Pastorale (Cop), sul tema «“Andò in fretta verso la montagna”

Si apre lunedì 26 giugno alle 15.30, la 72a Settimana nazionale di aggiornamento pastorale del Centro di Orientamento Pastorale (Cop), sul tema «“Andò in fretta verso la montagna” – Esisterà ancora nei piccoli paesi la Comunità cristiana che segue e annuncia Cristo?». Ad ospitare l’evento, fino al 28 giugno, è l’Arcidiocesi di Lucca, presso il Seminario arcivescovile in località Monte San Quirico. Come ogni Settimana nazionale di aggiornamento pastorale, anche questa edizione ha come destinatari operatori pastorali delle varie diocesi italiane, quindi vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi o religiose, seminaristi e laici.

Il vescovo Domenico Sigalini, Presidente del Cop, così presenta l’evento: «Ci si sofferma sulla questione delle aree interne. Anche le nostre istituzioni si stanno accorgendo che un terzo del territorio italiano sta soffrendo della mancanza di quei servizi necessari che possano dare ai centri più dispersi una rilevanza sociale, per renderli così più dialoganti tra loro, valorizzando tutte le energie a disposizione, progettando e rendendo fruibili le qualità di vita e di relazioni. Una Chiesa che abita i piccoli comuni non può che interrogarsi su come incoraggiare questo sforzo, per integrarsi in esso come Parola vissuta, a partire dai presbiteri e da quelle figure ministeriali (il lettore, il catechista, l’accolito, le famiglie cristiane) tutte da formare. Un progetto atto a sollecitare un camminare insieme tra piccole comunità parrocchiali (molte delle quali senza parroco residente), capace di dialogo con le istituzioni e organizzazioni del territorio, con gli uomini e donne di buona volontà. Per una piena attenzione all’uomo “disperso” e alla sua casa. Un percorso che, in modo originale s’inserisce nel cammino sinodale delle Chiese in Italia, interpellandole. Un ulteriore “passo” che il COP compie nella sua riflessione sulle cosiddette “unità pastorali”».

Le relazioni fondanti sono state affidate a Giorgio De Rita (segretario generale Fondazione Censis) e a S.E. mons. Paolo Giulietti (arcivescovo di Lucca). I tre focus di approfondimento del 27 giugno sono stati affidati a Nadia Toschi Vespasiani (Vocazione e preparazione ai ministeri dei laici al servizio delle comunità cristiane senza prete residente), Vittorio De Giacomi (Come i giovani possono mantenere la loro fede viva e comunicativa nelle parrocchie senza prete residente) e al presbitero Francesco Fully Doragrossa (Il seminario si prepara a essere luogo formativo e sostenitore dei futuri preti, parroci “anche di” molteplici parrocchie senza prete residente). Alla tavola rotonda del 28 giugno, invece, siederanno il vescovo di Rieti, S.E. mons. Vito Piccinonna, Alberto Brignoli (presbitero, parroco nella Diocesi di Bergamo), e Mauro Varotto: considerando un quadro “geografico” presenteranno esperienze e proposte nelle piccole parrocchie disseminate nelle nostre pianure, valli e montagne. Ad introdurre e moderare i lavori della Settimana sarà il presbitero Antonio Mastantuono, pastoralista e vicepresidente del Cop. La sintesi, come di consueto, sarà curata dal vescovo mons. Domenico Sigalini.

Sul sito del Cop, www.centroorientamentopastorale.it , sono disponibili la brochure e notizie sul Centro di Orientamento Pastorale. Sempre dal sito, a partire ds lunedì 26 giugno sarà possibile seguire l’evento attraverso sintesi video e sintesi/passaggi in testo dei vari interventi; i lavori del 27 giugno potranno essere integralmente seguiti in diretta streaming.

Il convegno si svolgerà a porte aperte, ma i giornalisti interessati sono invitati a partecipare mercoledì mattina 28 giugno alle ore 10 quando, con l’ausilio dell’Ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Lucca, organizzatori e relatori del convegno saranno a disposizione per interviste e testimonianze.

