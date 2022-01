Aggiornamento Meteo di lunedì 24 gennaio..

Lunedì con numerose segnalazioni di estese gelate ma, soprattutto, di fenomeni galavernosi. La galaverna, lo ricordiamo, è paragonabile ad una grande brina ma che si forma non solo sul terreno bensì anche sugli alberi e le cose in generale; si forma con la concomitante presenza di nebbia o nubi basse e temperature sotto lo zero.

Per oggi e domani tempo buono con prevalenza di soleggiamento, per domani mattina segnaliamo ancora estese gelate probabilmente più asciutte stante una minore umidità dell’aria: in sostanza le formazioni di galaverna dovrebbero essere molto minori se non assenti poiché dovrebbero essere altrettanto rare le nebbie.

Tra mercoledì e giovedì invece segnaliamo l’afflusso di aria più umida da ovest che dovrebbe portare in Toscana un certo aumento della copertura nuvolosa, per lo più poco produttiva ma in qualche caso in grado di generare qualche modesta precipitazione. Le gelate si prenderanno una pausa ed i venti si disporranno da ovest.

Da comprendere meglio l’evoluzione successiva che potrebbe vedere un nuovo affondo freddo sul sud Italia ma anche il passaggio di un polo freddo retrogrado con conseguenze ancora tutte da valutare..

Tratto da Meteo Toscana