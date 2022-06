AGGIORNAMENTO MALTEMPO MASSA CARRARA

I Vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, con il supporto delle squadre giunte dai comandi di Firenze, Prato, Lucca, Livorno e Pisa, sono a lavoro per risolvere i danni provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera. Molti sono gli interventi per la rimozione di alberi caduti su abitazioni, su autovetture, oltre ad altri interventi di verifiche statiche come tetti divelti.

Al momento la sala operativa del comando di Massa Carrara conta 58 richieste di intervento:

50 su Massa

5 su Aulla

3 su Carrara

altri su Montignoso e Podenzana