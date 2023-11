AGGIORNAMENTO INCENDIO EMPOLI VIA LUCCHESE

Attivate diverse squadre con supporti provenienti dai comandi di Prato e di Pisa per l’incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale nel comune di Empoli in Via Lucchese. Sul posto l’autoscala da Fi-Ovest, il tridimensionale da Empoli, lo scarrabile con 14.000 litri di acqua ed altre autobotti.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per contenere l’incendio e all’arrivo delle squadra sul posto, non risultano persone coinvolte.

Al momento l’incendio risulta sotto controllo e sono sempre in corso le operazioni di spegnimento, seguite da quelle di smassamento e di bonifica.