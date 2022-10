AGGIORNAMENTO ESPLOSIONE ABITAZIONE LOC. TORRE – LU

AGGIORNAMENTO ESPLOSIONE ABITAZIONE LOC. TORRE – LU

I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, hanno estratto dalle macerie dell’abitazione una giovane donna in gravidanza trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale, che corrisponde al primo nucleo familiare, per quanto riguarda il secondo nucleo familiare i vigili del fuoco hanno estratto una donna di 55 anni per la quale il medico del 118 ne ha purtroppo constatato il decesso.

I Vigili del fuoco hanno individuato nelle macerie il corpo senza vita di un uomo di 60 anni, il marito della donna deceduta e stanno effettuando le delicate e complesse operazioni estrazione dalle macerie del corpo.

Hanno raggiunto la zona in supporto anche il modulo USAR Light (Urban Search and Rescue) proveniente dal comando di Firenze.