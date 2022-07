AGGIORNAMENTO E INFO AGGIUNTIVE INCENDIO VOLTERRA

I Vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra, stanno intervenendo sulla SR 68 nel comune di Volterra, per un incendio di sterpaglie con l’interessamento di bosco. Sono in corso gli sganci perimetrali da parte dell’elicottero AIB della Regione Toscana.

I Vigili del fuoco intervenuti con una squadra e con un autobotte per fornire acqua alle squadre volontarie AIB della Regione Toscana.

L’incendio ha avuto origine da un’autovettura che si è incendiata propagandosi alla vegetazione. La situazione al momento è sotto controllo. Sul posto 6 squadre AIB e l’elicottero della Regione.

In corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica