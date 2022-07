Aggiornamento delle 12:30 sugli incendi boschivi nel Comune di Lucca

Aggiornamento delle 12:30 sugli incendi boschivi nel Comune di Lucca

A fronte di una superficie complessiva dell’incendio pari a 630 ettari, la superficie colpita sul territorio del Comune di Lucca è di circa 40 ettari. La zona colpita è quella intorno all’azienda agricola Casanova, tra le frazioni di Chiatri e Fibbialla, dove il fronte delle fiamme è attenzionato e stanno intervenendo 3 canadair insieme agli elicotteri antincendio. La vicenda è in continua evoluzione, ma al momento non si registrano pericoli immediati per la popolazione o le infrastrutture. Il sindaco Mario Pardini e l’assessore con delega alla Protezione Civile Fabio Barsanti stanno monitorando costantemente la situazione tramite sopralluoghi nelle zone interessate dall’incendio.