Anche oggi abbiamo 4 nuovi casi di positività al Covid: 1 Corsagna, 1 Diecimo, 1 Cerreto, 1 Piano di Gioviano. Complessivamente i casi dal 1 ottobre ad oggi sono 84. Per fortuna alcune di queste persone sono guarite e ora stanno bene. Purtroppo però c’è chi sta male. Dobbiamo augurare a queste persone di stare meglio il prima possibile e noi per primi dobbiamo rispettare le regole, per evitare che la situazione peggiori.