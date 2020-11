AGGIORNAMENTO COVID NEL COMUNE DEL BORGO A MOZZANO

oggi abbiamo 5 nuovi casi di positività al Covid nel nostro Comune: 3 Dezza, 1 Corsagna, 1 Borgo. Il totale dei positivi nel Comune è ora di 66 persone.

Lo so, è difficile, ma dobbiamo resistere. Quella al Covid è una guerra quotidiana, per di più di logoramento, dove conta vincere ogni giorno per raggiungere una vittoria di lungo periodo. L’auspicio è che tutte le persone contagiate stiano bene e che quanto prima possano risultare negative.

Ieri sera ci siamo sentiti con i commercianti del Comune, una call con quasi 50 partecipanti insieme, ed abbiamo condiviso proposte per affrontare l’oggi e la prospettiva. A molti sono arrivati i ristori dello Stato, in questi giorni stanno arrivando anche i nostri primi contributi da 200 euro ciascuno. Insieme stiamo valutando la bontà e fattibilità di una App per l’e-commerce, utile per affrontare il presente ma anche per un rilancio in prospettiva futura.

Bisogna continuare a rispettare le regole, ad uscire per le necessità, ad impegnarci su più fronti per migliorare la situazione sanitaria ed allo stesso tempo per dare una mano all’economia.

Sempre operativo, vi mando un abbraccio grande.