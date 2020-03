Aggiornamento Coronavirus: un nuovo positivo nel Capannorese

Si tratta di una donna di 51 anni, che fortunatamente è domiciliata a casa.

In totale siamo a 16 persone del territorio risultate positive al tampone.

A loro e alle loro famiglia mando l’abbraccio della comunità di Capannori, che aspetta che tornino più in forma di prima.

Qualcuno mi chiedeva il quadro anche a Lucca, è pressoché simile. Abbiamo 34 nuovi positivi nella nostra provincia.

I casi sono in aumento ovunque, come era prevedibile.