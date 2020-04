Aggiornamento Coronavirus: oggi 4 APRILE, zero casi positivi ad Altopascio!

Leggiamo questa buona notizia per quello che è: una buona notizia, che fa bene all’umore di tutti, ma che non può in alcun modo farci pensare che il peggio sia passato.

Purtroppo non è così, non è ancora così. Arriverà quel giorno e arriverà anche prima di quanto pensiamo se tutti rispettiamo le regole.

Dobbiamo stare in casa. Punto.

Stare in casa significa salvare e aiutare anche gli altri, quelli che in casa non ci possono stare, perché lavorano per tutti noi, ci garantiscono servizi, cibo, sicurezza e cure.

Faccio un appello a tutti voi: continuate a resistere, continuate a essere consapevoli che un errore commesso oggi, soprattutto le uscite non autorizzate e il non rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, potrebbe creare un danno a cascata non gestibile e non recuperabile.

Ora siamo nel cuore della battaglia. E non possiamo permetterci passi falsi o passi indietro.

Forza. Rinasceremo. Rinascerà l’Italia.