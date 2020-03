Aggiornamento Coronavirus: nessun nuovo caso positivo nel territorio Capannorese

IERI nessuno del nostro territorio è risultato positivo al test del Coronavirus.

Un dato rincuorante ma che – dobbiamo dircelo con franchezza – poco conta alla luce del quadro generale.

Il Coronavirus gira fra di noi, questo è un dato con cui dobbiamo fare i conti, tutti, ogni giorno per le prossime settimane.

Pertanto è bene non abbassare la guardia, mai, nemmeno per un istante: questo virus è altamente contagioso, dobbiamo rispettare le prescrizioni del Governo al massimo. Al massimo, senza se e senza ma.

È una battaglia che si può vincere solo tutti insieme, solo se tutti capiscono che non è il problema di come uno si sente o se uno è in forma, ma se ci sarà domani un posto letto in ospedale per una persona che ha bisogno.

Quindi respingiamo i discorsi a bischero, respingiamo chi vorrebbe fare finta di nulla, respingiamo chi pensa che ci sia qualcosa di più importante delle vite umane.

Se ciascuno di noi fa la propria parte a prescindere dall’età e dal proprio sistema immunitario, vinceremo.

O si vince tutti, o si perde tutti.

Io voglio che si vinca tutti e lotto perché si vinca tutti.

Insieme possiamo farlo.

Forza!