Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di venerdì 13 marzo 2020 VERSILIA -LUNIGIANA Altri 34 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra le ore 16 di ieri (12 marzo) e le 14 di oggi (13 marzo). Al momento i decessi sono 6 (3 Lunigiana, 1 Lucca, 1 Valle del Serchio, 1 Pisa, indicati in grassetto nei casi già conosciuti nei singoli territori). NUOVI CASI Apuane e Lunigiana: 12 casi positivi

uomo di 63 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 35 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 74 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 58 anni, di Massa, a domicilio;

donna di di 57 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 60 anni, di Massa, a domicilio;

uomo di 43 anni, di Carrara, a domicilio:

donna di 63 anni, di Carrara, a domicilio;

uomo di 81 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 45 anni, di Aulla, a domicilio;

donna di 65, di Mulazzo, ricoverato in ospedale;

uomo di 27 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale.

Versilia: 3 casi positivi

uomo di 47 anni, di Viareggio, ricoverato in AOUP;

uomo di 82 anni, di Camaiore, ricoverato all’ospedale Versilia;

uomo di 69 anni, di Viareggio, ricoverato all’ospedale Versilia.