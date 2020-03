Altri 29 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (9 marzo) e la giornata di oggi (10 marzo).

NUOVI CASI

Apuane e Lunigiana: 11 casi positivi

uomo di 69 anni, di Massa; sta bene ed è a casa;

uomo di 43 anni, di Massa, sta bene ed è a casa;

uomo di 73 anni, di Pontremoli, ricoverato all’ospedale Apuane;

donna di 46 anni, di Villafranca in Lunigiana, sta bene ed è a casa;

donna di 49 anni, di Pontremoli, sta bene ed è a casa;

uomo di 70 anni, di Aulla, sta bene ed è a casa;

uomo di 81 anni, domiciliato ad Aulla, ricoverato in Malattie infettive all’ospedale Apuane;

uomo di 66 anni, di Massa, sta bene ed è a casa;

uomo di Mulazzo, ricoverato in Malattie infettive all’ospedale Apuane;

donna di 77 anni, di Bagnone, ricoverata in Malattie infettive all’ospedale Apuane;

uomo che risiede nella zona Massa ma lavora a Sarzana (contatti in quel territorio).

Lucca e Valle del Serchio: 5 casi positivi

uomo di 65 anni, di Lucca, amministratore pubblico, sta bene ed è a casa;

donna di 50 anni, di Capannori, ricoverata in ospedale a Lucca e poi tornata a domicilio;

uomo di 66 anni, di Capannori, ricoverato in Terapia intensiva a Lucca;

uomo di 55 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale a Lucca e poi tornato a domicilio;

uomo di 80 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato in Malattie infettive a Lucca.