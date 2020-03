Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di giovedì 12 marzo 2020 PER LUCCA E LA LUNIGIANA Si comunica che nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo si è verificato un nuovo decesso all’ospedale di Lucca: si tratta di un uomo di 77 anni, di Lucca, che era ricoverato dall’8 marzo in condizioni critiche in Malattie infettive. Sempre a Lucca mercoledì 11 si era verificato il decesso di un uomo di 80 anni che era ricoverato dal 10 marzo sempre nel reparto di Malattie infettive. L’11 marzo sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si erano registrati altri due decessi, entrambi all’ospedale Apuane: uno di un uomo di 87 anni di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo; l’altro di un uomo di 84 anni di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Altri 15 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (11 marzo) e la giornata di oggi (12 marzo). NUOVI CASI Apuane e Lunigiana: 6 casi positivi uomo di 84 anni, di Fosdinovo, è ricoverato all’ospedale Apuane; uomo di 22 anni, di Mulazzo, è ricoverato all’ospedale Apuane; uomo di 74 anni, di Aulla, è ricoverato all’ospedale Apuane; uomo di 62 anni, di Massa, sta bene ed è a casa; uomo di 35 anni, di Montignoso, sta bene ed è a casa; uomo di 74 anni, di 74 anni, di Massa, sta bene ed è a casa. Lucca: 2 casi positivi donna di 48 anni, di Lucca, sta bene ed è a casa; donna di 82 anni, di Lucca, è ricoverata all’ospedale San Luca.