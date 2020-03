Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di domenica 15 marzo 2020, ore 18 LUCCA E VALLE DEL SERCHIO Altri 64 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (14 marzo) e le 14 di oggi (15 marzo), secondo i dati certificati dal Dipartimento della Prevenzione aziendale.

NUOVI CASI Lucca e Valle del Serchio: 15 casi positivi uomo di 60 anni, domiciliato a Castelnuovo Garfagnana, a casa; uomo di 39 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; donna di 64 anni, di Pieve Fosciana, ricoverata in ospedale San Luca; uomo di 58 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; uomo di 65 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; uomo di 72 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; donna di 54 anni, di Altopascio, a domicilio; donna di 51 anni, di Capannori, a domicilio; donna di 60 anni, di Lucca, a domicilio; uomo di 73 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; uomo di 60 anni, di Castelnuovo Garfagnana, a domicilio; donna di 41 anni, di Villa Basilica, a domicilio; uomo di 82 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca; donna di 82 anni, di Barga, ricoverata in ospedale San Luca; uomo di 74 anni, di Porcari, ricoverato in ospedale San Luca.