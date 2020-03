Aggiornamento Coronavirus – 5 nuovi positivi a Covid-19 nel Comune di Lucca

Un aggiornamento ricevuto dall’autorità sanitaria informa che nella giornata di oggi, 19 marzo, a Lucca sono stati rilevati 5 nuovi casi complessivi positivi al Covid-19. Si trovano tutti presso il proprio domicilio. Non è stato segnalato nessun ulteriore ricovero ospedaliero di positivo proveniente dal territorio comunale di Lucca.

Complessivamente in provincia si registrano 25 casi in più di coronavirus. Crescono anche i decessi, che tra ieri e oggi sono passati da 22 a 38 sul territorio regionale. Fra questi cinque sono della provincia di Lucca.

Le restrizioni alle attività economiche e alla nostra vita quotidiana sono destinate a continuare anche oltre le scadenze previste. Ridurre al minimo questo periodo dipende da ogni cittadino. Dalla disponibilità a rispettare le regole. Dalla capacità di rinunciare a qualcosa per una causa più grande.

✳️☎️📞Per info, chiarimenti, assistenza per gestire la quarantena o supporto per gestire una situazione di difficoltà economica, chiama il Centro operativo comunale di Protezione Civile: 0583.409061

Insieme si può.

#IoRestoACasa