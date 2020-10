Aggiornamento Coronavirus: 10 nuovi positivi nel Capannorese. al 27 ottobre

Si tratta di 3 donne di 31, 32 e 56 anni, di 6 uomini di 18, 20, 21, 25, 48 e 75 anni e di un bambino di un anno.

Queste persone sono in isolamento a casa e stanno bene.

Stasera voglio darvi la panoramica complessiva della seconda ondata sul nostro territorio, quindi dal 15 settembre in poi.

Dal 15 settembre a oggi sono risultati positivi al Covid-19 176 cittadini capannoresi. Di questi, molti sono già tornati alla loro vita, con esito dei tamponi negativi.

Di questi 176, 4 sono attualmente ricoverati in ospedale. Nessun cittadino di Capannori, al momento, è ricoverato in terapia intensiva, per fortuna.

Nell’ospedale di Lucca, ad oggi, abbiamo 59 persone ricoverate di cui 12 in terapia intensiva.

Come amministrazione comunale, grazie alla grande collaborazione che abbiamo con la nostra Protezione Civile, stiamo aiutando le famiglie in quarantena e gli anziani che hanno bisogno, facendo per loro la spesa di cibo e farmaci, quando non hanno una rete a cui appoggiarsi. In media consegniamo 35 spese a settimana.

Chi avesse bisogno il numero da chiamare, dalle 8 alle 20, è: 0583.428661.

Stiamo lavorando anche su tutti gli altri fronti, dal sostegno alle attività all’aiuto a chi è senza lavoro o è messo in difficoltà dal Covid.

Domani dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale il decreto del Governo con cui dà contributi economici alle attività penalizzate dall’ultimo Dpcm.

Vediamo che scelte sono state fatte e poi, come sempre, ci metteremo del nostro per aiutarvi.

Nel frattempo, rispettiamo tutti le regole anti-contagio, in ogni occasione, senza tentennamenti.

Facciamo la nostra parte e ne usciremo.

Forza!