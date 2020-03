Aggiornamento – condizioni di salute Sindaco ALESSANDRO TAMBELLINI

Gli accertamenti fatti nella serata e questa mattina hanno evidenziato che le condizioni attualmente non sono preoccupanti e sono stabili. Gli esami hanno mostrato la presenza di una polmonite, per questo motivo i medici hanno deciso di trattenerlo ancora in osservazione e per ulteriori approfondimenti nel reparto di malattie infettive.

Seguiranno altri aggiornamenti appena ne abbiamo. Intanto grazie, anche a nome del sindaco, per i tanti, tantissimi messaggi ricevuti.