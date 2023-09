Aggiornamento complessivo sugli incendi odierni

Oggi è una giornata difficile per i boschi toscani e per il servizio regionale Antincendio boschivo. Al momento sono attivi tre incendi, in particolare a:

🔥 Schignano, Prato

🔥 Roncanali, Monte Argentario, Grosseto

🔥 Bocca di Valle, Sassetta, Livorno

La situazione è in lento miglioramento a Schignano e a Roncanali, dove sono giunti aerei Canadair per rafforzare il dispositivo di spegnimento.

👩🏻‍🚒 Tutti gli elicotteri regionali sono impegnati e oltre 30 squadre per un totale di circa 80 persone fra volontariato e operai forestali, direttori operazioni, funzionari di enti locali e Regione Toscana sono impegnati in queste ore nel lavoro di spegnimento.

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore invio di squadre su tutti e tre gli incendi.