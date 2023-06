BAGNI DI LUCCA Informiamo tutta la popolazione che oggi 20 giugno 2023 a conclusione della conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Bagni di Lucca in merito all’installazione dell’antenna 5g in località Cappella, il responsabile del procedimento ha deliberato “di concludere negativamente con diniego espresso la conferenza di servizio..”.

Non è stato sufficiente il parere politico negativo sin da subito Deliberato in seno al consiglio comunale, avevamo bisogno infatti di motivate ed insuperabili ragioni tecniche per esprimere il no definitivo.