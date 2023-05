Agevolazioni per i servizi di mensa e trasporto scolastico: si può fare domanda fino al 31 agosto

L’assessore Testaferrata: “strumenti importanti per garantire a tutti il diritto allo studio”.

C’è tempo fino al 31 agosto per le famiglie lucchesi che hanno bambini o ragazzi iscritti alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, per presentare richiesta di agevolazione o esenzione della quota da corrispondere per il servizio di mensa e trasporto del prossimo anno scolastico (2023/24).

L’amministrazione comunale ha infatti confermato l’utilizzo del sistema che prevede l’esenzione completa del pagamento, sia per la ristorazione scolastica che per il servizio di trasporto, per le famiglie che hanno un Isee inferiore a 5.500 euro, mentre per i nuclei che hanno un indicatore compreso fra 5.500 euro e 30.000 euro sono previste agevolazioni tarate in maniera puntuale.

Ulteriori benefici sono previsti per le famiglie con più di un figlio. Nel caso della mensa scolastica, per il secondo figlio le famiglie pagheranno il 25% in meno rispetto al costo pieno, per il terzo figlio il 50% in meno e per il quarto figlio e oltre è prevista l’esenzione totale. Invece per il trasporto scolastico è previsto uno sconto del 10% per ogni figlio, se più di uno.

“Nei mesi scorsi abbiamo attribuito a tutti gli oltre 1.200 nuclei che erano in graduatoria – spiega l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – il beneficio previsto dal ‘Pacchetto scuola’, che è servito alle famiglie per l’acquisto di libri e materiale didattico, oppure per il pagamento di servizi scolastici. Ora, con le agevolazioni sulla ristorazione e sul trasporto validi per il prossimo anno scolastico, mettiamo in campo altri strumenti, molto importanti, con cui riusciamo a concretizzare il diritto allo studio per tutti i bambini e i ragazzi del territorio comunale”.

Le famiglie che ancora non lo hanno fatto, possono presentare domanda di agevolazione o esenzione on-line, sul portale https://lucca.ecivis.it. Maggiori dettagli sul sito del Comune alla pagina “Scuola e istruzione”.