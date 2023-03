Agente si getta coraggiosamente a fiume per salvare anziano: morti entrambe

Agente si getta a fiume per salvare anziano: morti entrambe

Più che un sacrificio, un gesto doveroso per la sua divisa, che però è costato la vita a Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine in servizio alla Questura di Padova, che ieri pomeriggio si è tuffato nel Gorzone, ad Anguillara Veneta, per tentare di raggiungere un 75enne, Domenico Buoso, che, uscito di strada, stava sprofondando con la propria auto nel canale. Zorzino, 48 anni, si è tuffato riuscendo a raggiungere l’automobilista, insieme hanno lottato per tornare in superficie, ma non ce l’hanno fatta. Le ricerche frenetiche dei vigili del fuoco, anche con l’elicottero, sono andate avanti fino a tarda sera, ma nessuna traccia dei due uomini. Se non il telefono cellulare dell’agente, trovato abbandonato sull’argine, attraverso il quale è stato possibile risalire all’identità del soccorritore. Alle prime luci dell’alba la macchina dei soccorsi si è rimessa in moto, e a metà mattinata i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ripescato i due corpi. Erano in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove era finita l’auto. Il poliziotto, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a se, come in un abbraccio, il corpo dell’automobilista. Le perlustrazioni di ieri sera non avevano permesso di individuare le due vittime per la scarsissima visibilità sul fondale. Una tragedia che ha scosso anche i soccorritori, i colleghi di lavoro dell’agente. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio, come il capo della Polizia Lamberto Giannini, come il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Tutti sottolineando il gesto altruistico e coraggioso compiuto dal poliziotto-

I colleghi della Questura di Padova l’hanno descritto come “un bravissimo poliziotto, un lavoratore sempre disponibile, preciso e attento”. Tra le sue passioni, il ciclismo, le moto, e soprattutto il calcio, giocato dal figlio 17enne, del quale seguiva la squadra ogni volta che poteva. Era in servizio al Reparto prevenzione e crimine del Veneto dal 1996.