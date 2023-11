Agenda Pietrasanta, weekend fra arte e scienza

Sei differenti sedi espositive da visitare, con proposte d’arte per tutti i gusti e due appuntamenti dedicati ad alcune delle tante eccellenze della “Piccola Atene” della Versilia: è il fine settimana in arrivo a Pietrasanta, con un calendario fitto di appuntamenti concentrati fra sabato e domenica.

Dopo le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (alle 11 in piazza Statuto), sabato 4 novembre sarà tutto nel segno di Padre Eugenio Barsanti, lo scolopio originario di Pietrasanta, inventore del motore a scoppio, che da 22 anni l’amministrazione comunale omaggia con un premio internazionale conferito a personalità che si sono distinte nel campo dell’ingegneria automobilistica.

Alle 16 l’incontro a palazzo Panichi dal titolo “Il primo motore a scoppio Barsanti e Matteucci” con Lorenzo Diaco, ingegnere e insegnante pietrasantino che presenterà la sua tesi di laurea proponendo una riproduzione tridimensionale del primo motore a combustione interna; alle 18, nella vicina sala dell’Annunziata, la consegna del trofeo internazionale al designer italo argentino Horacio Pagani, fondatore e proprietario della casa modenese Pagani Automobili.

Domenica ancora genialità artigiana in primo piano con il premio “Pietrasanta e la Versilia nel mondo”: alle 10,30 nella sala dell’Annunziata lo riceveranno Cynthia Sah, scultrice di Hong Kong cresciuta artisticamente nello studio di Sem Ghelardini e Nicolas Bertoux, nato disegnatore in architettura a Parigi e, dal ’95, residente in Versilia per dedicarsi alla scultura.

Vastissima l’offerta espostitiva, tutta nel cuore del centro storico di Pietrasanta: la mostra “Cattai” nella sala del San Leone; “Linee Invisibili” alle Grasce; “Invisible Cities” nella sala Putti, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico e l’esposizione del murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino.

Informazioni su giorni e orari di apertura al pubblico sul sito del Museo dei Bozzetti, alla sezione eventi. Dove non diversamente specificato, le iniziative si intendono a partecipazione libera e gratuita.