Agenda Pietrasanta, weekend di sport e shopping



Tanto sport ma anche musica, arte e occasioni per fare shopping, nel fine settimana in arrivo a Pietrasanta.

Venerdì 15 settembre il parco e la villa della Versiliana ospiteranno, dalle 14 alle 20, l’anteprima natalizia “Waiting for Christmas”, la mostra mercato organizzata dall’associazione Country Eventi con il patrocinio del Comune che continuerà anche sabato e domenica, in orario 10-20 e con ingresso libero. Alle 21,15, nel Duomo di San Martino, la corale Giacomo Puccini di Viareggio e la Schola Cantorum San Martino di Pietrasanta interpreteranno l’opera sacra “Stabat Mater e Via Crucis”: l’ingresso è libero e gratuito.

Sabato 16, a Tonfano, piazza XXIV Maggio, piazza Amadei, via Donizetti (dal pomeriggio) e il sottopontile, ospiteranno la due giorni di “Pietrasanta è sport!”, esibizioni e dimostrazioni di tante discipline sportive, dalle 10 alle 19, fino a tutta la giornata di domenica.

E sempre domenica si svolgerà la “Marcia della Poesia”, con ritrovo alle 8 alla Pieve di Santa Felicita a Valdicastello. L’iniziativa è inserita all’interno del festival “I Musei del Sorriso” promosso dal Sistema Museale della Provincia di Lucca: la partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria al numero 0584 795500 o alla mail istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it.

Fra centro storico e Marina, infine, proseguono le mostre “Flusso Atmosferico” in sala delle Grasce, “Surfisti. Cacciatori di orizzonti” nella sala del San Leone, “Exploring the Ego of Times” a Palazzo Moroni; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile e “Fragilità”, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino e che terminerà la sua permanenza in città domenica 17 settembre.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.