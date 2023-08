Agenda Pietrasanta, weekend di shopping, musica e spettacolo

In arrivo a Pietrasanta un fine settimana all’insegna di shopping, musica e spettacolo.

Giovedì 3 agosto alle 18,30, allo Spazio Caffè Romano Battaglia, nel Parco della Versiliana, l’incontro su “La politica italiana dopo Berlusconi” con i parlamentari Deborah Bergamini, Maria Elena Boschi, Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi; alla stessa ora, laboratori creativi per i bambini nell’area a loro dedicata. Alle 21,30 lo spazio aperto della parrocchia di Sant’Antonio, a Marina, ospiterà gli “Anniversari Cameristici del ‘900” (concerto con ingresso a offerta libera) mentre al Teatro Grande della Versiliana in scena lo spettacolo “La verità, vi prego, sull’amore” (ingresso a pagamento) firmato Stefano Massini-Luca Barbarossa. Ancora alle 22, al Giardino Barsanti, nel Chiostro di Sant’Agostino, la rappresentazione teatrale “Sempre fiori mai un fioraio” (ingresso a pagamento).

Venerdì 4 due gli appuntamenti alle 18,30: l’incontro “Turismo e sostenibilità, la Toscana guarda al futuro” al Caffè e, per il cartellone della Versiliana dei Piccoli, lo spettacolo “Zona franca” al parco giochi di via Cipro-Mameli, a Le Focette (ingresso a pagamento). Alle 21,30 al Teatro Grande della Versiliana il musical “Mortina, il musical che ti farà morire dal ridere” (ingresso a pagamento); alle 22 il concerto “Bagliori di note: tra sogni e realtà” (ingresso a pagamento) al Giardino Barsanti.

Sabato 5, in piazza XXIV Maggio a Tonfano, dalle 10 alle 23 torna “Shopping d’estate”, il mercatino di prodotti artigianali curato dall’associazione Rilax che si prolungherà fino a domenica sera. Alle 18,30 l’incontro al Caffè “C’era una volta la politica”, ospite il senatore Pier Ferdinando Casini mentre i più piccoli potranno dar sfogo alla fantasia nel laboratori allo “Spazio bambini”. Alle 21,30 sul palco del Teatro Grande della Versiliana il Balletto di Roma con “Giulietta e Romeo” (ingresso a pagamento) e, al Giardino Barsanti, la presentazione del romanzo d’esordio di Erika Pucci, “Blutrasparente”, edito da Porto Seguro: l’autrice sarà intervistata da Andrea Geloni della libreria “Nina”, con letture sceniche curate da Alessandra Lorieri.

Domenica 6 agosto dalle 9 alle 20 nelle piazze Statuto e Crispi, in centro storico, l’appuntamento periodico con il mercatino dell’antiquariato; alle 18,30 “Storie di libri e storie di uomini” al Caffè di Romano Battaglia e nuova occasione di giochi e divertimento per i bambini nello spazio dedicato. Alle 21,30 il Teatro Grande della Versiliana accoglierà il duo comico “I Soliti Idioti” per la tappa del loro tour estivo “Fiodena Summer Tour 2023” (ingresso a pagamento). Alla stessa ora, il Giardino Barsanti proporrà lo spettacolo per tutta la famiglia, dedicato ai principali musei cittadini, dal titolo “IfantasticiQuattro”, a cura di Coquelìcot Teatro. Si tratta del primo appuntamento con il Festival “I Musei del sorriso” del Sistema Museale della Provincia di Lucca: il successivo è già fissato per domenica 27 agosto.

Fra centro storico e Marina, infine, proseguono le mostre “Need”, nella sala delle Grasce (in chiusura domenica 6 agosto); “Vanitas” nella sala del San Leone; “Flowers for Future”, a palazzo comunale, in piazza Matteotti; “Exploring the Ego of Times” a Palazzo Moroni; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile e “Fragilità”, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.