Agenda Pietrasanta, un weekend per tutti i gusti

Agenda Pietrasanta, un weekend per tutti i gusti

Musica, poesia, attualità e tante occasioni di intrattenimento per i più piccoli, nel fine settimana “griffato” Pietrasanta.

Giovedì 27 alle 18,30 allo Spazio Caffè Romano Battaglia, nel Parco della Versiliana, l’incontro “Di destra destra o conservatori?” con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia; alla stessa ora, ma nell’Arena dei Piccoli, spazio allo spettacolo di clownerie “Tutti in valigia” (ingresso a pagamento). Alle 21,15 serata “in trasferta” per “Pietrasanta in concerto”: al MuSa “Eros e Thanatos, immagini musicali per sopravvivere all’amore e al lutto”. Alle 21,30, invece, lo spazio aperto della parrocchia di Sant’Antonio, a Marina, accoglierà il Trio Calliope (ingresso a offerta libera) per l’appuntamento settimanale con “I Giovedì musicali”. Sempre alle 21,30, in piazza Duomo, la proclamazione del vincitore del 67° “Premio Carducci” con una serata all’insegna di poesia, musica e danza condotta dall’attore Neri Marcorè.

Venerdì 28 luglio, alle 18,30, nuovo doppio appuntamento alla Versiliana, con l’incontro al Caffè e, nell’area bambini, “Le favole dell’arcobaleno” accompagnate da un laboratorio creativo. Alle 21,15, nel Chiostro di Sant’Agostino, “Pietrasanta in Concerto” propone il Trio Maisky e special guest (ingresso a pagamento). Alle 21,30 al Teatro Grande della Versiliana lo spettacolo comico di Filippo Caccamo “Tel chi Filippo”.

Sabato 29 alle 18,30 il Premio Arno – Associzione Ricerca Neurologica al Caffè e laboratori creativi per i bambini nello spazio dedicato. Alle 19, nella sala del San Leone aprirà al pubblico la mostra di pittura “Vanitas” di Savino Galante. Nel Chiostro di Sant’Agostino, alle 21,15, “Pietrasanta in Concerto” con “Est e Ovest (Musica & Proiezioni)” (ingresso a pagamento) e alle 21,30 il Teatro Grande della Versiliana ospiterà “La Traviata – Maria Callas il mito”, spettacolo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Maria Callas e Iannys Xenakis (ingresso a pagamento).

Domenica 30 luglio alle 18,30 si parla di giustizia e riforma al Caffè di Romano Battaglia, con la consueta appendice di giochi e laboratori per i bambini. Alle 21,15, nel Chiostro di Sant’Agostino, “Pietrasanta in Concerto” saluta il pubblico del centro storico con “Gran finale!” (ingresso a pagamento) mentre il Teatro Grande della Versiliana ospita “Sono cambiato” di Angelo Duro (inizio spettacolo alle 21,30, ingresso a pagamento).

Fra centro storico e Marina, infine, proseguono le mostre “Need”, nella sala delle Grasce; “Flowers for Future”, a palazzo comunale, in piazza Matteotti; “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico di Palazzo Moroni; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile e “Fragilità”, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.