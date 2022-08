Agenda Pietrasanta, tutti gli eventi del weekend

Penultimo fine settimana del mese, a Pietrasanta, ricco di eventi per tutte le età e le passioni, dal centro storico alla Marina.

Venerdì 19 agosto dalle 18, allo “Spazio arena dei piccoli” Michela Puntoni guiderà i bambini alla scoperta dell’interazione fra gioco e yoga. Alle 18,30 gli “Incontri al Caffè” proseguono con i senatori Massimo Mallegni e Massimiliano Romeo, che discuteranno sul tema “Il centrodestra alla sfida sfida del voto”; tre, invece, gli appuntamenti fissati alle 21,30: all’Agorà di Tonfano, il concorso “La bella d’Italia”; al teatro della Versiliana, l’esibizione della tribute band dei Pink Floyd, “Wit Matrix”; al giardino Barsanti, nel complesso di Sant’Agostino, infine, lo spettacolo per bambini “Abracadabra, la magia sia con te”, in calendario per la rassegna “ Il Giardino segreto”.

Sabato 20, al Caffè della Versiliana, dalle 18,30 il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e l’amministrazione comunale illustreranno, con gli architetti Giuseppe De Leo e Patrizia Stranieri, il progetto di restauro e recupero della “Rocca di Sala”. La serata sarà all’insegna di musica e danza: alle 21,30 i “Be kind Rewind” faranno rivivere il sound anni ’80 con un concerto all’Agorà di Tonfano mentre solisti e primi ballerini del Teatro della Scala porteranno, sul palco della Versiliana, un grande galà di danza, alla prima nazionale. Alle 22, infine, “Riflesso Schubert” al giardino Barsanti, spettacolo del duo pianistico composto da Caterina Pagnini e Marta Poggesi, accompagnate dalla coreografia della compagnia “Versiliadanza”.

Domenica 21 agosto, alle 18,30, agli “Incontri al caffè” si parlerà di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alle 21,30 “Le domeniche da ridere” allo “Spazio Agorà” porteranno in scena lo spettacolo di Lora Santini, Antonio Meccheri e Massimo Mazzolini, mentre il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi sarà protagonista alla Versiliana la “prima” di “Pasolini Caravaggio”, rappresentazione teatrale che condurrà lo spettatore nelle vite e nelle opere rivoluzionarie dei due grandi maestri. Infine alle 22, al giardino Barsanti, il giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi presenterà le sue ultime fatiche letterarie. “Toscani all’inferno. I maledetti di Dante” e “La morte addosso. Polidori, Byron, Mary Shelley e altri vampiri”.

Foto Carolina Pellizzari