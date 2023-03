Agenda Pietrasanta, tutti gli eventi del fine settimana

Arte, cultura e archeologia: sono gli ingredienti del prossimo weekend a Pietrasanta. Venerdì 31 marzo, alle 17, la biblioteca comunale “Giosuè Carducci” accoglierà i bambini dai 5 ai 7 anni con “Easter and Spring Storytelling”, le letture e i laboratori in lingua inglese della “magic teacher” Elisa Rosellini. La partecipazione è gratuita ma con posti limitati: obbligatoria la prenotazione al numero 0584 795500.

Sabato 1° aprile, in occasione delle “Giornate Nazionali delle Case della Memoria”, istituite per celebrare il ricordo di personaggi illustri italiani come poeti, scrittori e artisti, Casa Carducci a Valdicastello sarà aperta al pubblico con visite guidate e gratuite in orario 10-13 e 15-18 e gadget in omaggio per i partecipanti. L’evento si ripeterà anche domenica 2, negli stessi orari.

Per gli appassionati di archeologia, tornano gli incontri al museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci”: sabato, alle 17, palazzo Moroni ospiterà la conferenza “Archeologia contemporanea sulle Apuane. Tracce e confini lungo la Linea Gotica” tenuta dalla dottoressa Francesca Anichini e dal dottor Gabriele Gattiglia dell’Università di Pisa. Durante l’incontro, dedicato all’archeologia come studio del passato proiettato al futuro, verrà fornito anche un quadro aggiornato su un progetto che da qualche anno interessa l’area montana e submontana della Versilia. La partecipazione alla conferenza, a cura dell’archeologo e curatore del museo Francesco Ghizzani, è gratuita ma è consigliata la prenotazione (0584 795500 oppure via mail a istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it).

Infine, domenica 2 aprile alle 16,30 la biblioteca cittadina, nella sala dell’Annunziata organizza, in collaborazione con la libreria Nina, la presentazione del romanzo “Domani Interrogo” della finalista del premio Strega 2023 Gaja Cenciarelli, edito da Marsilio. L’incontro, moderato da Andrea Geloni, fa parte del progetto “Cosa fai domenica? Incontri con l‘autore in biblioteca”, dato dal riconoscimento di “Città che legge“ conferito alla piccola Atene della Versilia lo scorso dicembre. Partecipazione libera e gratuita con prenotazione consigliata (0584 795500 o scrivendo a biblioteca@comune.pietrasanta. lu.it).