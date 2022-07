Agenda Pietrasanta, tutti gli appuntamenti del weekend

Agenda Pietrasanta, tutti gli appuntamenti del weekend

Danza, musica, pittura, talk show e bellezza sono gli ingredienti del prossimo fine settimana a Pietrasanta.

Venerdì 8 luglio, dalle 21,30, lo “Spazio Incontri Agorà” di Tonfano si trasformerà in una passerella sotto le stelle per “Miss Blumare”, il celebre concorso nazionale che seleziona migliaia di ragazze in tutta Italia. Sempre venerdì, alla stessa ora, la danza tornerà protagonista nel chiostro di Sant’Agostino con l’esibizione “Colleges of the globe”, le coreografie dei giovani artisti che partecipano alla master classes del “Dap Festival”.

Proprio il Festival internazionale di danza, sabato 9, chiuderà l’edizione 2022 con il gran galà al teatro della Versiliana: alle 21,30 l’opera “Unconscious” del maestro scultore Kan Yasuda verrà presentata con un assolo creato dalla direttrice Adria Ferrali per la ballerina Peiju Chien-Pott, in un suggestivo dialogo fra danza e scultura. Sabato nuovo appuntamento anche per il nutrito cartellone dello “Spazio Agorà”, curato dalla Fondazione Versiliana: alle 21,30 serata in stile versiliese dedicata alla musica con “Tutto fa spettacolo”, di Caterina Ferri e Angelo Polacci.

Domenica 10 luglio, alle 18,30, la mostra “Oltremare” di Barbara Nahmad aprirà al pubblico nella Villa La Versiliana, accompagnando di fatto il primo appuntamento della stagione al rinnovato “Spazio Caffè Romano Battaglia” di Marina di Pietrasanta. Dalle 21,30 invece, si parlerà di salute, medicina e benessere all’“Agorà” di Tonfano con “Respiro, cervello ed altro”, un talk show in cui esperti del settore affronteranno il tema della pandemia e del long Covid. In centro storico, invece, alle 22 primo spettacolo della rassegna “Versiliana Contemporary Theatre”, in programma al “Giardino Barsanti”: i “Dekru”, pluripremiato quartetto di mimi ucraini, racconterà agli spettatori situazioni buffe e oniriche, ispirate a poetici ritratti della natura.

Photo credit: botticellifoto per Dap Festival