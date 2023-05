Agenda Pietrasanta, focus su cultura e salute

Poesia, laboratori per i più piccoli, musica, salute e tante mostre da visitare: ecco il ricco menù del fine settimana in arrivo a Pietrasanta.

Si parte giovedì 18 maggio alle 17,30, nel rinnovato salone dell’Annunziata, con la rassegna “I grandi libri di poesia nel ‘900 italiano” che proporrà la presentazione di “Pianissimo”, raccolta di Camillo Sbarbaro.

Venerdì 19 tornano le letture in lingua inglese per i bambini dai 5 anni in poi di “Open Air Storytelling”: appuntamento alle 17, nel Giardino Barsanti, con la “magic teacher” Elisa Rosellini. Obbligatoria la prenotazione al numero 0584 795500. Alle 17,30, per il ciclo “Incontri con l’autore in biblioteca”, la sala dell’Annunziata accoglierà Marco Pardini con la sua fatica letteraria “La casa delle parole ritrovate”.

Alle 21, invece, le fisarmoniche della “Akkordeon-Orchester” di Grenzach-Wyhlen, cittadina gemellata a Pietrasanta, si esibiranno alla chiesa di Sant’Antonio a Tonfano, con un vasto repertorio che spazierà da Rossini e Wagner al Motion Trio. Concerto con ricavato devoluto in beneficenza per l’associazione G.R.A.N.O.

Domenica 21 maggio, dalle 9 alle 18, nell’area antistante il pontile di Tonfano la fondazione “Medici Friends for Florence” allestirà un “parco della salute” offrendo visite e consulti gratuiti a tutti i cittadini, in particolare a studenti e alle fasce più fragili della popolazione. Prenotazioni al numero 0584 70055 (dalle 8 alle 16). Alle 17,30, infine, nuovo appuntamento con “Cosa fai domenica? Incontri con l’autore in biblioteca”, una delle iniziative nate a seguito del riconoscimento di “Città che legge” conferito a Pietrasanta dal ministero della Cultura: Manuela Merani parlerà dei suoi due romanzi, “I bottoni rosa di Thomas Kohl” e “Maledetto pelato di Lucca!”.

Restano aperte le mostre “Oro, Pietra, Ruggine” di Claudio Barabaschi, nella sala del San Leone; “Il silenzio del limen-Dal divenire all’essere” dello scultore Adriano Tolomei in sala Grasce; “Hesoyam” di Vladimir Kartashov nella Chiesa di Sant’Agostino; la “Lezione Americana” di Alfonso Clerici nelle sale Putti e Capitolo al complesso di Sant’Agostino; “Exploring the Ego of Times-Il Museo Archologico incontra l’arte di Maicol Borghetti” a Palazzo Moroni e l’esposizione diffusa “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia fino alla sommità del pontile.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.