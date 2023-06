Agenda Pietrasanta, eventi d’arte per tutti i gusti

Sarà un fine settimana all’insegna degli eventi d’arte, quello in arrivo a Pietrasanta.

Sabato 24 giugno alle 18,30 via all’ottava edizione della “Collectors Nights”, un viaggio “aperto” fra opere di autori italiani e internazionali, grandi fotografi e giovani artisti in dialogo con maestri affermati proposto da dieci delle più rinomate gallerie di Pietrasanta. L’evento si ripeterà anche domenica, dalle 18 a mezzanotte.

Sempre alle 18,30, in via Sant’Agostino, l’artista e cittadino onorario di Pietrasanta, Tano Pisano, inaugurerà il murales “La mia Guernika”, omaggio al pittore Pablo Picasso in occasione del 50° anniversario della sua morte e grido di resistenza contro ogni guerra. Alle 21,30 invece fischio d’inizio per la seconda semifinale del torneo di calcio delle contrade del Carnevale Pietrasantino: in campo Pollino Traversagna-La Lanterna, biglietto d’ingresso al costo di 5 euro, gratuito per under 14 e over 70.

Da sabato, inoltre, all’interno del Battistero del Duomo aprirà al pubblico “I’ll be back soon”, progetto scultoreo presentato dall’artista Szymon Oltarzewski su idea del curatore Enrico Mattei, il supporto della galleria Federico Rui Arte Contemporanea e il patrocinio del Comune, dall’Ambasciata Polacca a Roma, dell’Istituto di Cultura Polacco e del Museo Gypsotheca Canova. L’opera, iniziata in occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova, è un omaggio al Maestro del Neoclassicismo e viene proposta per la prima volta al pubblico proprio a Pietrasanta.

Domenica 25 giugno primo atto per il Dap Festival – Danza in Arte a Pietrasanta che alle 20, sulla sabbia del bagno Pietrasanta in viale Roma, inaugurerà l’edizione 2023 con lo spettacolo “… nel volgersi infinito delle sue onde” dove si fonderanno danza, musica e i suggestivi suoni del mare. L’ingresso è a pagamento con prenotazione obbligatoria a executiveassistant@ dapfestival.com .

Ancora aperte le mostre “Metamorfosi”, in sala del San Leone (ultimo giorno domenica 25); “Exploring the Ego of Times-Il Museo Archologico incontra l’arte di Maicol Borghetti” a Palazzo Moroni; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, esposizione che da via Versilia raggiunge la sommità del pontile; “Fragilità”, la grande mostra dell’estate firmata dall’artista Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino. Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.