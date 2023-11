Agenda Pietrasanta, dicembre inizia nel segno di arte, Natale e cultura

Mostre d’arte, presentazioni letterarie, sport all’aria aperta ed eventi natalizi per tutte la famiglia, nel primo fine settimana di dicembre a Pietrasanta.

Venerdì dalle 15, in sala dell’Annunziata, nel complesso di Sant’Agostino, si presenta il libro “Investigare 5.0. Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini” di Vittorio Rizzi, vicedirettore vicario della Pubblica sicurezza, scritto con la docente universitaria di psicologia Anna Maria Giannini che racconta un viaggio nelle indagini delle Forze di polizia, dal sopralluogo fino al controllo del territorio, alla nascita della violenza e al giornalismo investigativo. Dalle 17, nei locali della biblioteca comunale “Carducci”, torna la “magic teacher” Elisa con “Christmas Storytelling”, letture e laboratori in lingua inglese per i bambini da 5 anni in poi. La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione al numero 0584 795500.

Sabato 2 dicembre pomeriggio tutto natalizio: dalle 16,30 “ArcheoNatale” con gli Etruschi al museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci”, letture e laboratorio di decorazione per l’albero di Natale del museo, consigliato dai 5 anni in su (prenorazione obbligatoria allo 0584 795500) e che si ripeterà anche il giorno seguente, domenica, con identica modalità. Alle 17,30 appuntamento sulle piane della Rocca di Sala per l’accensione del “Presepe sotto le stelle” composto da 45 elementi in legno e al quale parteciperanno anche figuranti in costume e alcuni animali da fattoria.

Domenica 3, oltre all’“ArcheoNatale” tutti in marcia per “La Bella di Capriglia”, camminata ludico motoria a passo libero, con due distanze tra cui scegliere (9 chilometri da Pietrasanta a Capriglia o 14,8 dal mare alla collina) che prenderà il via alle 9 dal pontile di Tonfano; informazioni e iscrizioni (costo 10 euro, comprensivo di bus navetta per il rientro) presso il circolo Soms di Capriglia e i punti vendita Pianeta Sport, pasticceria La Margherita (a Pietrasanta), Pasticceria Versilia (a Marina) e Maratonando (a Viareggio).

Ricca anche l’offerta delle mostre aperte in centro storico: “Cattai”, in chiusura domenica nella sala del San Leone; “I colori del ricordo” in sala delle Grasce, “Invisible Cities” nella sala Putti, la “Mostra del Giallo Mondadori” in sala del Capitolo, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico e l’esposizione del murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino.

Informazioni su giorni e orari di apertura al pubblico sul sito del Museo dei Bozzetti, alla sezione eventi. Dove non diversamente specificato, le iniziative si intendono a partecipazione libera e gratuita.